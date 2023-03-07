تعرف على أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم

شهدت أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، تراجعا جيدا للغاية لبعض المنتجات، وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل بالأسواق الحرة والمتاجر في ربوع المحافظة.

تراجع أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم شهدت تراجعا يصب في مصلحة قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- تراوح سعر كيلو اللبن الجاموس الطازج بين 15 حتى 17 جنيها، وسط تراجع جنية لكل كيلو لليوم الثالث على التوالي.

- استقر سعر كيلو اللبن البقري الطازج بين 14 حتى 16جنيها.

- تراوح سعر كيلو السمن البلدي الجاموس الفلاحي بين 155حتى 170جنيها.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي بين 145 حتى 155 جنيها، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية تراوح بين 60 حتى 70 جنيها، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

- استقر سعر كيلو الجبنة القديمة ما بين 65 حتى 70 جنيها.

- سجل سعر كيلو المش نحو 60 جنيها.

- سعر كيلو المورتة الفلاحي 63 جنيها.

أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

وأوضح «عبدالغفار» أن أسعار الألبان والجبن في كفر الشيخ اليوم سجلت تداولا على نطاق واسع، لافتا أن تراجع أسعار السمن منذ مطلع الأسبوع مؤشر جيد للغاية، ويعود بالنفع على قطاع كبير من المواطنين خلال عمليات الشراء.