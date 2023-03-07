تحرير 23 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بمركز ديرمواس في المنيا

واصلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، ومتابعة توافر السلع والمنتجات واعلان أسعارها وعدم احتكارها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة وتطبيق أحكام القانون، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

حملة علي المخابز البلدية في قرية البدرمان

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية لإحكام الرقابة التموينية بالتنسيق مع إدارة التموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 23 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال المرور على المخابز البلدية بقرية نزلة البدرمان والقرى التابعة لها، جاءت ما بين (نقص وزن ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن) بالإضافة إلي تحرير محضر تصرف في 18 شيكارة دقيق تم التصرف فيها.

تحرير محاضر نقص وزن لبعض المخابز

وشنت أمس محلية ديرمواس حملة على المخابز البلدية بقرية تل بني عمران والقرى التابعة لها، وتم تحرير 25 محضر جاءت ما بين نقص وزن، عدم الإعلان عن الأسعار، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.