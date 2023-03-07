أسعار السلع واللحوم في معرض أهلا رمضان بمدينة نصر.. البيع بسعر التكلفة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه جار إنهاء استعدادات افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة نصر 2023، المزمع انطلاقه يوم 16 مارس الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

معرض أهلا رمضان بمدينة نصر

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أنّ معرض أهلا رمضان بمدينة نصر، سيشهد بيع السلع الغذائية والرمضانية المتاحة فيه بسعر التكلفة لرواد المعرض، وفق اتفاق أبرمه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية والعارضين المشاركين في المعرض هذا العام.

أسعار السلع في معارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان، الذي بدأ منذ شهر يناير الماضي ويستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري في كل المحافظات، كما يلي.

- الزيت عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها.

- السكر بسعر 14.5 جنيه.

- الدقيق بـ17 جنيها.

- الأرز من 16.5 إلى 18.5 جنيه حسب نسبة الكسر.

- المكرونة 6 ‏جنيهات للكيس وزن نصف كيلو جرام.

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن المجمد 170 جنيها.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها.