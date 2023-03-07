حبس 36 متهما بتجارة المخدرات في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 36 متهمًا بالاتجار في المخدرات، بينهم عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، لممارستهما نشاطا إجراميا بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضُبط بحوزتهما كمية من «الحشيش» والهيروين والبودر، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات الخاصة بالمتهمين وإرسالها للمعمل الجنائي.

تفاصيل سقوط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالقناطر

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود إخطار من المقدم محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز القناطر بضبط عاطلين لممارستهما نشاط إجرامي بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط كلا من «غ س ع»، 32 سنة، عاطل سبق اتهامه بقضية سرقة وسائل نقل مقيم الوراق بمحافظة الجيزة و«أ م ع»، 39 سنة عاطل مقيم الشرابية القاهرة، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين والبودر ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل ضبط 34 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر

في سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 34 متهمًا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 34 عاطلا بـ القناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار وكمية من المواد المخدرة المتنوعة الهيروين والحشيش و البانجو و الاستروكس و الشادو والأيس وأقراص مخدرة والبودر

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وامرت الجهات المعنية بحبسهم

وأوضح أحمد داود المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة تصل إلى السجن والغرامة المقررة وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.