مهندس يروي تفاصيل جديدة عن رفضه رشوة مليون جنيه وتكريمه من محافظ القاهرة

كرمت محافظة القاهرة محمد سعد الدين على محمدين، مهندس التنظيم بحى شرق مدينة نصر بالقاهرة لرفضه الحصول على رشوة مليون جنيه لتسهيل بعض الأمور الخاصة لاستئناف الأعمال على 8 قطع أراضٍ بالطوب الرملي.

روى محمد سعد الدين لـ«الوطن»، تفاصيل رفضه الحصول على رشوة خيالية، قائلًا: إنه منذ أكثر من شهر تلقى عرضا من أحد الملاك للحصول على مليون جنيه، مقابل الموافقة على استئناف أعمال على 8 قطع أراض بالطوب الرملي بعد وقف أعمال البناء عليها، وبدلًا من اتباع الطرق السلمية التي تنعش خزينة الدولة 8 ملايين جنيه، لجأ إلى محاولة دفع رشوة.

ولفت إلى أن الإجراءات القانونية تكلف الفرد ومجموعة الملاك مبالغ باهظة، من الرسوم، علاوة على وجود 4 رخص بناء ملغاة وغير مسجلة فى مضبطة الحي وأراد استبدال الأرض الملغاة بأخرى، فحاول استمالته لإتمام الأمر بطرق غير قانونية مقابل الحصول على الرشوة.

أول تعليق من مهندس رفض مليون جنيه رشوة

وأضاف «سعد»، أنه بمجرد عرض الأمر عليّ لم أتردد لحظة فى إبلاغ الجهات المختصة وتحديدا الرقابة الإدارية، وقمت بمجاراة الطرف الثاني وكانت بيننا جلسات مسجلة صوت وصورة بعلم الرقابة الإدارية، إلى أن أسدل الستار على القصة يوم الخميس الماضي، وأحضر الطرف الثاني مليون جنيه وحصلت على المبلغ تزامنا مع حضور الرقابة بشكل مفاجئ، والقبض عليهم وتحفظت على الأموال ومنعت إهدار 8 ملايين جنيه حق الدولة.

وذكر أنه لم يستسلم إلى الإغراءات والعروض طوال وجوده في عمله:« الحمد لله لا أقبل مليم حرام وربنا كريم»، مؤكدًا أن تكريم محافظ القاهرة له رفع معنوياته، وأثلج صدره.

وفى سياق متصل، كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المهندس محمد سعد لأمانته ورفضه الحصول على رشوة مقابل استكمال أعمال بناء بالمخالفة دون استخراج رخصة استئناف أعمال، ورفض استبدال 4 رخص سارية برخص ملغاة.

مكافحة الفساد مستمرة

ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير لأسرة المهندس الشاب باعتباره نموذجا وقدوة لكل الشباب، من ناحية أخرى أشاد اللواء هشام امنة، وزير التنمية المحلية، بدور المهندس سعد، مؤكدا أنه نموذج يحتذى به، وأن الوزارة عازمة على مواصلة محاربة الفساد.