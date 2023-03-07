معرضان للحرف التراثية والخط العربي ضمن فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة»

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن في ختام فعاليات وزارة الثقافة بالقاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 10 مارس الجاري تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

معرض الخط العربي

تنطلق الاحتفالات في الثامن من مارس الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، بافتتاح معرض لفنون الخط العربي بعنوان «القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي»، ويضم كوكبة من رموز الخط العربي في مصر عبر السنين، منهم الفنان خضير البوسعيدي، الفنان سعد غزال، الفنان مصطفى عبد الرحيم، الفنان الكبير عبد الله عثمان، الفنان الكبير خليفة الشيمي، الفنانة الكبيرة ميسون قطب، الفنان محمد العربي، والفنان إسماعيل، تحت إشراف قوميسير عام المعرض الكاتب الصحفي محمد بغدادي.

معرض الحرف التراثية

وفي العاشر من مارس، يفتتح معرضا للحرف التراثية، بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وقطاع الفنون التشكيلية، وعارضين من جمعية الصعيد، وقرية تونس بالفيوم، وسيوة، على أن تختتم الفعاليات في الحادي عشر من مارس، بمشاركة قطاعات وهيئات وزارة الثقافة في حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أنه اختيار القاهرة من قِبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022 لأنها تعتبر من أهم المدن التراثية وأكبرها في العالم، حيث تضم عددًا كبيرًا من الآثار من مختلف العصور الإسلامية، كانت مصر قد تسلمت شعلة تنصيب القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفا للعاصمة التونسية، وتأجلت الاحتفالات لمدة عامين، بسبب وباء كورونا.