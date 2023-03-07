أسماء 6 مصابين في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ميدوم ببني سويف

أسفر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق ميدوم قرب منطقة المقابر، في مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، والذي وقع ظهر اليوم، عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ5 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم مصطفى محمود رزق، 19 عامًا، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحاجات، ونادية محمد علي، 65 عامًا، مقيم بهبشين، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، وحازم فاروق عبدالكافي، 75 عامًا، مقيم في الواسطي، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات وسحجات، وعبدالمنعم سعيد، 39 عامًا، مقيم في أطفيح، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وهلال أحمد قاياتي، 19 عامًا، فران، مقيم في أطفيح، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات، ورمضان أحمد محمد، 23 عامًا، معيد بكلية تربية رياضية جامعة حلوان، مقيم في أطفيح، مصاب باشتباه كسر بالذراع الايسر وسحاجات وكدمات.

ويجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، ودفعت الوحدة المحلية وإدارة المرور بالمعدات اللازمة، لفرع اثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير لطبيعتها.