 إضافة المواليد لبطاقة التموين.. مستند مهم مطلوب من المطلقة أو الأرملة

تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقديم عدّة أوراق لإضافة المواليد لبطاقة التموين بالنسبة للأرملة أو المطلقة، ومنها صورة من حكم حضانة أبنائها، على اعتبار أنّ الأرامل والمطلقات من بين الفئات الأكثر احتياجا، الذين أتاح لهم قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إضافة أبنائهم وزيادة الدعم المخصص لهم.

موعد انتهاء إضافة المواليد لبطاقة التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه لا يوجد موعد محدد لانتهاء مدة طلبات إضافة المواليد لبطاقة التموين، ووفقا للقرار الوزاري فإنّ مكاتب التموين فقط هي المسؤولة عن تلقي طلبات الفئات المسموح لهم بالإضافة، وهم «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأسر البديلة وأسر الشهداء»، حيث تُتاح الإضافة من خلال مكاتب التموين على مستوى المحافظات.

أوراق مطلوبة لإضافة المواليد

وأشارت المصادر في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنّ الأوراق اللازم تقديمها لمكتب التموين في طلب إضافة المواليد، كما يلي.

- 2 صورة من بطاقة التموين.

- 2 صورة رقم قومي للأفراد المستفيدين والمدرجين على بطاقة التموين.

- 2 صورة من شهادات ميلاد الأبناء المطلوب إضافتهم على البطاقة.

- 2 صورة ضوئية من الفيزا الخاصة بالمعاش المعتمدة للأسرة إذا كانت من أصحاب معاش تكافل وكرامة أو أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، على أن تكون الفيزا سارية.

- بون صرف التموين.

- حكم حضانة بالأبناء المطلوب ضمهم في حالة المطلقة والأرملة إذا كانت تتبع الفئات المسموح لها بالإضافة.