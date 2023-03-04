ياسر جلال لقناة الحياة: الشركة المتحدة صنعت باقة من أجمل المسلسلات في رمضان 2023

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل علاقة مشروعة مختلف تماما عن الأدوار التي قدمها من قبل، متابعًا: «الشركة المتحدة صنعت باقة من أجمل المسلسلات في رمضان 2023، وعمل علاقة مشروعة مكتوب منذ عامين، ولكنه تأجل نظرا لمشاركتي في مسلسل الاختيار».

مسلسل علاقة مشروعة

وأوضح «جلال» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أن الفنانة مي عمر تشاركه في بطولة مسلسل علاقة مشروعة، متابعا: «مي عمر من الفنانات الشاطرين اللى بيشتغلوا على نفسهم ويطورا من مهاراتهم، واشتغلت معاها في مسلسل الفتوة، وهي نجمة جميلة وملتزمة جدا في حضورها ومواعيدها وأدوارها».

البناء الدرامي وترابط الأحداث

وأشار الفنان ياسر جلال إلى أن فكرة المسلسل السبب في تحديد عدد حلقاته التى وصلت إلى 15 حلقة: «الهدف أننا نقدم عمل ممتع مصنوع باحترافية وينقل رسالة للمشاهد من خلال البناء الدرامي وترابط الأحداث».

جدير بالذكر أن مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، وأحد مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شبكة تليفزيون الحياة في رمضان 2023.