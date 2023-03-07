«النقل»: 10 آلاف كيلومتر من السكك الحديدية تغطي جميع المحافظات

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات، أن مصر استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام، وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل، أهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.

تطوير منظومة البنية الأساسية للسكة الحديد

وأوضح التقرير، أن أول خط للسكة الحديد تم تشغيله كان بطول 208 كم عام 1854، وكان عدد سكان مصر نحو 4.2 مليون نسمة، وتم توالي التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حاليًا إلى نحو 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، بالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية والتي تشمل السكة والإشارات والمزلقانات والمحطات والورش والوحدات المتحركة سواء عربات أو جرارات.

تشغيل أول خط سكة حديد من القاهرة إلى الإسكندرية

وأضاف التقرير، الذي تم عرضه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار «السرعة الفائقة السككية السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي»، أن مصر كانت من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها نحو 4 ملايين نسمة، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلى الإسكندرية.