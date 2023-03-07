رئيس «علوم البحار»: عودة منسوب المياه في «المتوسط» إلى طبيعته

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن منسوب المياه عاد مرة أخرى إلى طبيعته في منطقة شرق البحر المتوسط، في كافة الدول، سواء كانت اليونان أو قبرص أو تركيا أو مصر أو سوريا، بعد أن شهد تراجعًا في 13 فبراير الماضي، وبالتالي شهدت شواطئ الإسكندرية وبورسعيد والعريش عودة منسوب المياه مرة أخرى إلى طبيعته.

سبب عودة المياه مرة أخرى

وأرجع «زكريا»، في بيان له، سبب عودة المياه مرة أخرى إلى طبيعتها، وذلك بسبب عودة انخفاض الضغط الجوي، مفسرًا التراجع الذي شهدته هذه الشواطئ في المياه إلى ارتفاع منسوب الضغط الجوي.

والجدير بالذكر، أن عددا من شواطئ تركيا ومصر واليونان وقبرص شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا في منسوب المياه، وانحسارها على الشواطئ.