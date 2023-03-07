العسيلي خلال حفله بجامعة الإسكندرية: «عروس البحر المتوسط» مكانتها كبيرة في قلبي

أحيا الفنان محمود العسيلي، حفلا فنيا، أمس الإثنين، في ساحة كلية التجارة، جامعة الإسكندرية حضره طلاب مجمع العلوم الإنسانية المضم لـ5 كليات نظرية، هي «التجارة، والآداب، والتربية، والسياحة والفنادق، والحقوق».

ووجه «العسيلي» كلماته لطلاب الجامعة قائلا: «مبسوط جدا إني معاكم، وإسكندرية لها مكانة كبيرة في قلبي، ودائما أغلى جمهور»، وتفاعل معه الجمهور بالغناء والرقص والتصفيق الحار.

تواجد مكثف من الطلاب والأمن

وشهد الحفل الذي نظمته إحدى الشركات العالمية الخاصة مجانا لطلاب الجامعة، تواجدا مكثفا من طلاب هذه الكليات، كما شهد تواجدا أمنيا من قوات الشرطة والحماية المدنية، وسيارة إسعاف تابعة للإدارة العامة للوحدات العلاجية، التابعة لإدارة الشؤون الوقائية في جامعة الإسكندرية.

أغاني «العسيلي» خلال حفل جامعة الإسكندرية

وأدى «العسيلي» أغاني عدة خلال الحفل منها: «يا ناس، وحلم بعيد، ودوم دوم، وعشان تبقي تقولي لأ، والدلوعة، وأنت تقدر، وابن مصر».

وكانت آخر أعمال الفنان محمود العسيلي أغنية «الدلوعة» التي طرحها عبر قناته على يوتيوب يوم 24 أغسطس من العام الماضي، وتخطت هذه الأغنية 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها.