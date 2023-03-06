من هي الإعلامية مني المراغي مذيعة قناة الحياة في حفل مهرجان أسوان للمرأة؟

انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، في محافظة أسوان بحضور عدد كبير من النجوم وتم بثه حصريا عبر شاشة قناة الحياة من خلال الإعلامية منى المراغي، التي لفتت الانتباه بشكل كبير في تمكنها وحضورها جعلت الجميع يتساءلون عمن تكون الإعلامية متى المراغي؟

تخرجت في كلية آداب قسم لغات ودراسات فنية يونانية ورومانية قديمة من جامعة الإسكندرية ولم تتوقف دراستها عند هذا الحد ولكنها أيضا حرصت على دراسة الإعلام من خلال كورسات فى الجامعة الكندية "CIC"، كما أنّها حصلت على دورة «المذيع الشامل» من معهد الإذاعة والتليفزيون.

معلومات عن الإعلامية مني المراغي

وواصلت الإعلامية منى المراغي دراستها بعمل دراسات استراتيچية وأمن قومي من أكاديمية ناصر العسكرية، وظل حلمها هو العمل فى مجال الإعلام الذي حدث عن طريق الإعلامي مفيد فوزي.

كان الإعلامي مفيد فوزي صديق والدها وخلال لقاء بينهما في أحد الفنادق بمدينة الإسكندرية طلبت منه أن تعمل في مجال الأعلام، وبالفعل ضمها إلى كتيبة الباحثين معه ومن هنا انطلق عملها بالمجال.

وبعدها قدّمت في اختبارات المذيعين بقناة دريم، ونجحت فيها وقدّمت أول برنامج مع بداية شهر رمضان بعنوان «لو كنت القاضي»، وبعدها قدمت عددًا آخر من البرامج المهمة.

وفي خطوة مهمة أخرى بعدها، انتقلت إلى نجوم إف إم، وقدّمت عددا كبيرا من البرامج المهمة كان من بينها برنامج عيش صباحك مع أحمد يونس، وبرنامج نجم جديد، وبعد تقديمها لعدد من البرامج عادت مجددا إلى شاشة التليفزيون من خلال برنامج تحليل رياضي إلى أن عادت إلى البرامج الاجتماعية، مجددًا وقدّمت الكثير منها .

كما أنها لم تكتفِ بالإعلام فقط، لكن أيضا دخلت الإعلامية منى المراغي مجال التمثيل وقدمت أكثر من عمل منهم حريم كريم، وكود 36 ومسلسل أولاد الليل.