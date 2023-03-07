وزير التعليم: اكتشاف ورعاية الموهوبين على رأس أولوياتنا

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة فيما يتعلق باكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم، قائلا إنّ الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

تشجيع الطلاب الموهوبين

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّه يتم تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين، حيث طبقت الوزارة المرحلة الثالثة (25%؜) من يوم الأنشطة في 75% من المدارس على مستوى الجمهورية، وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100% من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.

إحياء المسرح المدرسى

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال جلسة بلجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أنّ الوزارة أطلقت مبادرة «إحياء المسرح المدرسى» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين في مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم، على أن يتم تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية، ثم على مستوى المديريات، ثم على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم، واللواء أحمد البدري، وكيل اللجنة، والدكتورة راندة مصطفى، وكيل اللجنة، وناجي أمين، أمين سر اللجنة، وأعضاء لجنة التعليم.