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الحياة الآن.. مباشر من مشروع إنشاء إسكان اجتماعي بالنرجس في القاهرة

كتب:

يارا أشرف
02:54 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
تواصل إنشاء إسكان اجتماعي بالنرجس في القاهرة

تواصل إنشاء إسكان اجتماعي بالنرجس في القاهرة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تواصل العمل لإنشاء إسكان اجتماعي بمنطقة النرجس في مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» المنفذة في جميع المدن المصرية.

إنشاء 465 عمارة بإسكان النرجس

والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تستهدف توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، بينما يستهدف مجمع الإسكان الاجتماعي بالنرجس إنشاء 465 عمارة تضم 11160 وحدة سكنية.

نسبة تنفيذ المشروع 70%

وتبلغ مساحة الوحدة السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس في مدينة 15 مايو، 90 مترًا مربعًا، ووصلت نسبة التنفيذ في هذا المشروع إلى 70%، ومازال العمل مستمرًا.

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