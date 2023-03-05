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الفنانة سوزان نجم الدين: قضايا المرأة متعددة وتستحق الاهتمام بها في كل النواحي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:40 م | الأحد 05 مارس 2023
سوزان نجم الدين

سوزان نجم الدين

قالت الفنان سوزان نجم الدين، عضو لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إن معايير اختيار الأفلام تخضع لكثير من الأسس، تتعلق بالصورة والمعالجة الفنية وغيرها من الأمور.

سوزان نجم الدين تعلق علي وجودها في مهرجان أسوان 

وأشارت سوزان نجم الدين في تصريحات لـ«الوطن»، إنها سعيدة بوجودها في مهرجان أسوان الدولي، خصوصا وأن قضايا المرأة متعددة وتستحق الاهتمام بها في جميع النواحي.

انطلاق الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وافتتح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اليوم الأحد 5 مارس فعاليات دورته السابعة، والتي تختتم يوم الجمعة 10 مارس، بمشاركة 61 فيلما ضمن برامج المهرجان المختلفة.

ويقوم بتقديم حفلي افتتاح وختام المهرجان بسينما توليب بأسوان الإعلامية جاسمين طه زكي، تصميم الديكور د. سمير شاهين، هندسة صوت وإضاءة هاني نصيف وأمير وديع، إخراج مسرحي أيمن مصطفي وإخراج تليفزيوني محمد أسامة وتقوم قناة الحياة بالتغطية الحصرية لحفل الافتتاح في السابعة مساء، وكذلك التغطية اليومية لكل فعاليات المهرجان.

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