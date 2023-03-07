«مصايف الإسكندرية» تشن حملة مكبرة على 55 منشأة تجارية بحي العجمي

كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتكثيف الحملات الرقابة على الكافتريات والمحال العامة، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة، ومتابعة الشكاوى على مواقع التواصل الإجتماعي والتحقق من صحتها ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.

ووفقا لبيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملة مكبرة بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي خلال الأيام الماضية تم خلالها المرور على 55 منشأة تجارية «مطاعم - كافيهات - مقاهي - حلواني»، حيث تم مراجعة قوائم الأسعار والتحقق من تجديدها.

تكثيف الحملات الرقابية على الكافيهات لضبط الأسعار

وأوضح اللواء جمال رشاد؛ إنه تم تنفيذ تكليف محافظ الإسكندرية بالمرور على المنشآت التجارية تبين وجود 33 منشأة تقوم بالبيع بأسعار غير معتمدة من الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بالإضافة إلى 6 منشآت قوائم أسعارها السنوية منتهية وتم إخطار أصحاب المحال بالتوجه إلى الادارة المركزية لتجديد الأسعار واعتمادها، مشيرا إلى أنه تبين خلال المرور أن هناك 8 منشآت تجارية تقوم ببيع بأزيد من الأسعار المقررة، وتم إتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاهها، كما تبين أن هناك 8 منشآت ملتزمة بقوائم الأسعار المعتمدة.

مصايف الإسكندرية تتابع شكاوى المواطنين

وأكد «رشاد»؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تتابع الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، ويتم التحقق من صحتها بالإضافة إلى المرور على المنشآت المخالفة لقوائم الأسعار المعتمدة، لافتا إلى أن الإدارة على استعداد تام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم عبر بريد الصفحة الرسمية.

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