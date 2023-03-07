نبيلة عبيد لقناة الحياة: أرفض تحويل حياتي الشخصية لعمل فني.. وقصصي هحكيها بنفسي

قالت الفنانة نبيلة عبيد إن شخصيتها في فيلم «الراقصة والسياسي» كانت مختلفة، وهذا يرجع لثقافة الشخصية وحياتها واختلاطها بالناس والمحيطين بها، حيث ترغب في أن تكون راقصة وعلى المستويات الكبيرة العالية، لافتة إلى أن الكاتب بهجت قمر أفضل شخص يستطيع كتابة الحوار.

دوري في «الراقصة والسياسي» مختلف عن «الراقصة والطبال»

وأضافت نبيلة عبيد، خلال لقاء على شاشة قناة «الحياة»، أن دورها في فيلم «الراقصة والطبال» يختلف عن «الراقصة والسياسي» من حيث الشخصية حتى في طريقة الرقص، موضحة أن الرقصات في الفيلمين مختلفة.

ولفتت إلى أنها ترفض تحويل حياتها لأعمال فنية، متابعة: «كل اللي شوفته ماتبسطتش منها، لكن عاوزة لما أعمل حاجة أبقى أقولها بصدق وأحكيها مش عاوزة شخصية هي اللي تقوم وتمثل، ده مش بيوصلني، عندي حكاوي كتير جدا في مسيرتي الفنية مقدرش أقولها دلوقتي ومخبياها وهحكيها بنفسي، وهبين مدى الصعاب والمعاناة لحد ما بقيت كدة، ودة لازم المشاهدين يعرفوه».

تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وعبَّرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قائلة: «مبسوطة، جدا أول ما اتقالي وجت في وقتها».