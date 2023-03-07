البنك الأهلي المصري يكشف تفاصيل تمويل «الجيم».. يصل إلى 3 ملايين جنيه

يتيح البنك الأهلي المصري تمويل مراكز اللياقة البدنية أي «الجيم» كما يطلق عليها ضمن خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتساءل عنه الكثير من الأشخاص، وبحسب جدول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2023، فإن يمكن تمويل مراكز اللياقة البدنية القائمة والجديدة.

ويتم تمويل مشروع اللياقة البدنية بحد أقصى 80% من قيمة التمويل الاستثماري، ورسوم عقد الامتياز «متضمنًا توفير المعدات الرياضية ومعدات التأهيل».

تمويل مراكز اللياقة البدنية أو الجيم

يصل الحد الأقصى للتمويل 2 مليون جنيه في حال عدم توفر قوائم مالية، و3 ملايين جنيه في حال توافر قوائم مالية، ويتم السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 5 سنوات، وبالنسبة لسعر العائد، إذا كان من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة بسعر 5%، ويكون جهاز تنمية المشروعات وفقا لأخر تسعير، وفي حال الاقراض من البنك الأهلي المصري يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

مستندات لتمويل مراكز اللياقة البدنية

ويحتاج البنك الأهلي المصري من المستندات لتمويل مراكز اللياقة البدنية صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، فيما يتم استكمال باقي المستندات وفقا لطبيعة المشروع.