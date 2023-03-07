تفاصيل افتتاح معرض «سرجي مرجي» للفنانة سماء يحيى (صور)

حرص عدد كبير من الفنانين والنقاد والصحفيين، على مشاركة الفنانة سماء يحيى افتتاح معرضها الجديد الذي قدمته تحت عنوان «سرجي مرجي» في رحاب سماع آرت جاليري بالزمالك.

وقدمت الفنانة في هذا المعرض، مجموعة من أعمالها النحتية من خامة البرونز أتت، استمرارا لتجربتها الشخصية في محاولات اللعب مع الخامة بحثا وتجريبا، للوصول إلى حالة خاصة بها، التي رغبت أن تكون بعيدة عن المدرسة الأكاديمية وأن تقترب أكثر إلى حالة الفطرة الإنسانية البدائية الأولى، التي ترى فيها أن مساحات الصدق بها أكبر، وبالتالي سلاسة الوصول إلى وجدان المتلقي الذي حتما يتذكر حين يشاهدها ملامح من طفولته ولهوه بالصلصال، وما أنتجته براءته من أشكال.

منحوتات «سرجي مرجي»

منحوتات «سرجي مرجي» لاهية وعابثة مثل أطفال حواري وشوارع أحياء وقرى المحروسة، هي حنين لدفء وحميمية وفطرة الإبداع الإنساني الأول النابع والمتفاعل مع الطبيعة قبل أن يرتدي الأقنعة ويختنق من وطأة التكلف، والأجمل هي حالة في محبة النحت للشكل والكتلة والتكوين والحيوية، للعب بالخامة مع الفراغ وفي الفراغ دون خوف من لوم أو إخفاء لآثار جريمة اللعب والفوضى وما يترتب عليها من جروح وخدوش وفوضى.

المعرض مستمر حتى 19 مارس الجاري بقاعة سماع للفنون (13 ش البرازيل – الزمالك)