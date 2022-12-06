افتتاح 3 معارض فنون تشكيلية خلال اليومين المقبلين.. منها «أبيض وأسود»

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، مجموعة من الفعاليات الفنية خلال اليومين المقبلين، منها صالون «أبيض وأسود - رسم أعمال صغير» في دورته السادسة، وقومسيير الصالون الفنان أمير الليثي مدير مركز الجزيرة للفنون.

وستُفتتح الفعاليات في قاعات العرض المتغير بمركز الجزيرة للفنون، وذلك الساعة السابعة مساء غد الأربعاء، ويستمر الصالون حتى يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، على أن تكون مواعيد الزيارة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ومن الخامسة حتى الساعة التاسعة مساءً عدا الجمعة.

معرض أيمن أحمد دسوقي طه

كما سيتم افتتاح معرض الفنان أيمن أحمد دسوقي طه، في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الخميس في مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وتستمر الفعاليات حتى 17 ديسمبر الجاري.

وأيمن دسوقي من مواليد مدينة المنصورة عام 1971، وحاصل على بكالوريوس التربية النوعية عام 1993، وشارك في العديد من المعارض الفنية الفردية والجماعية، وهو أستاذ مساعد للأشغال الفنية في التربية الفنية بالمنصورة.

معرض «بلا قيود»

وسيُفتتح أيضًا معرض الفنانة أمنية عفيفي بعنوان «بلا قيود»، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء بعد غد الخميس في مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 17 ديسمبر الجاري.

وأمنية عفيفي تخرجت في كلية التربية الفنية في 2003، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، من بينها معرض بوزارة الشباب والرياضة ومعرض بمركز الهناجر، ومعرض بين الماضي والحاضر في قصر البارون وغيرها.

مواعيد مركز كرمة بن هانئ

وسيكون مركز كرمة بن هانئ متاحا للزيارة يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، عدا يومي الجمعة والاثنين، وعنوانه في 6 شارع أحمد شوقي، خلف برج النيل، أمام حديقة الحيوان، كورنيش النيل بالجيزة.