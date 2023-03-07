الحياة الآن.. مباشر: تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة 15 مايو

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة، وذلك ضمن مشروع تطوير المدن.

يشار إلى أن أعمال رصف المرحلة الرابعة من طريق الإسكان الاجتماعي، تجرى ضمن تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة 15 مايو، كما أن أعمال رفع كفاءة الطرق بطول 4 كيلومترات وعرض 30 مترا، و3 حارات في كلا الاتجاهين.

طريق الإسكان الاجتماعي

ويجدر الإشارة إلى أن طريق الإسكان الاجتماعي يربط مدينة 15 مايو بمشاريع الإسكان الاجتماعي لتسهيل التواصل بين مناطق المدينة، وتبلغ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق نحو 38 كيلومترا ضمن تطوير مدينة 15 مايو.

وتتكلف أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في مدينة 15 مايو نحو 120 مليون جنيه، ومازال العمل مستمر في المدينة.