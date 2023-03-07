أنشطة رياضية وندوات تثقيفية في فعاليات اليوم الثالث بالأسبوع البيئي بجامعة سوهاج

انطلقت فعاليات اليوم الثالث بالأسبوع البيئي السادس، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري بمقري الجامعة القديم والجديد، وذلك بندوات توعوية وورش عمل وتنظيم يوم رياضي تحت شعار «في حب مصر»، بالتعاون مع كلية التربية.

فعاليات الأسبوع البيئي

وأشاد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج بالأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن فعاليات الأسبوع البيئي، والتي لها أثر ومردود إيجابي في توعية وتثقيف كافة منتسبي الجامعة، وتحفزهم على تغيير السلوكيات التي تضر بالبيئة، مؤكداً أن حماية البيئة وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها واجب وطني لضمان حق الأجيال القادمة، مضيفاً أن دور الجامعة هو نشر ثقافة التربية البيئية، والتي تهدف إلى إعداد مواطن يتصف بالمسؤولية والمشاركة النشطة، ويمتلك المعرفة والقدرة على إحداث تغيرات بيئية وتربوية واجتماعية لكافة منتسبيها.

مبادرة الحد من البلاستيك

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم الثالث تضمن إطلاق مبادرة «الحد من البلاستيك»، وذلك لأن الطرق التقليدية للتخلص منه تتسبب في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وإنتاج الغازات السامة، فضلاً عن أن تصنيعه من أكبر مسببات التلوث البيئي بجميع أنواعه.

وتم طرح أفكار للتخلص الآمن منه باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وتنظيم وورشة عمل عن «التأثير الضار للبلاستيك على البيئة وصحة الإنسان»، وحاضر بها الدكتور أحمد حسانين، أستاذ بكلية العلوم، موضحا أنه تم تنفيذ ندوة أخرى بعنوان «دور الجامعة في حل مشكلة المخلفات»، من خلال طرح عدة مفاهيم منها البصمة البيئية، شهادات الكربون وتأثير المشكلات البيئية على قلة التنوع البيولوجي ونقص الرقعة الزراعية، والتي حاضر بها عبير محمد عبدالحميد، مدير إدارة الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بسوهاج، وعصام عابدين، باحث بيئي بجهاز شئون البيئة.

طاقة الهيدروجين الأخضر

وأضافت الدكتورة صباح صابر، منسق الأسبوع البيئي، أن فعاليات اليوم الثالث تضمنت أيضا محاضرة بعنوان «طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء كمنقذ محتمل للبشرية في ظل التغيرات المناخية»، وحاضر بها الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة.

وتناول خلالها إمكانية تصنيع الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر لما تتميز به من سهولة التخزين من الهيدروجين الأخضر، كما أنها تنتج طاقة أعلى، وشملت المحاضرة أيضاً استعراض نبذة عن شهادات الكربون والاستثمار فيه، حيث بدأت البورصة المصرية أولى خطوات إنشاء أول سوق لتداول شهادات الكربون، لتحفيز الشركات على خفض انبعاثات الكربون وتبني خطط مستدامة للحد من تلوث الهواء، إلى جانب تشجيع الاستثمار الأخضر.

تنظيم يوم رياضي

وأشارت الدكتورة صباح صابر إلى أنه على هامش اليوم نظمت رعاية الشباب بكلية التربية يوم رياضي تحت شعار (في حب مصر) لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري، بحضور الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد الكلية والدكتور حسين عطا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة جوالي وجوالات الكلية واتحاد الطلاب وطلاب من أجل مصر.

وذكر الدكتور عماد صموئيل أن الهدف من هذا اليوم الرياضي هو إتاحة الفرصة لكافة منتسبي الكلية لممارسة الأنشطة المفيدة، التي ترمي للترويح الهادف عنهم، وصقل طاقاتهم ومواهبهم وتوظيف هذه الطاقات فيما هو نافع ومثمر، فضلاً عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية، حيث شمل عدة العاب منها الكرة الطائرة، تنس الطاولة ومصارعة الذراعين.