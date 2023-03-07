وظائف شاغرة في مصنع سكر القناة بالمنيا.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلن مصنع القناة للسكر بالمنيا، عن حاجته لمهندسين زراعيين في تخصصات وقاية نبات أراضي وبساتين، من الحاصلين على بكالوريوس علوم زراعية.

وظائف شاغرة في مصنع القناة للسكر

وأصدرت محافظة المنيا، بيانا، ذكرت فيه أن السن المطلوب لشغل الوظيفة لا يزيد عن 28 عاما، شريطة أن يكون المتقدم من سكان المنيا، ولديه معرفة جيدة باستخدام برامج Microsoft Office، موضحة أنه على من يرغب التقدم لوظائف شركة سكر القناة، إرسال السيرة الذاتية على إيميل الشركة.recruitment @canalsugar.com مع كتابة المسمى الوظيفي.

تشغيل المصنع في مايو الماضي

وبدأ التشغيل التجريبي لمصنع القناة لبنجر السكر بمركز ملوي، في مايو 2022، حيث يعد المصنع في مقدمة المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في محافظة المنيا، وسيضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.