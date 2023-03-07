المنيا تستعد للاحتفال بالذكرى الـ104 لعيدها القومي

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقيا لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ104 لعيد المنيا القومي، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وكلاء الوزراء، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

عيد المنيا القومي 18 مارس من كل عام

وأكد نائب المحافظ أن شهر مارس يمثل علامة فارقة في تاريخ محافظة المنيا لارتباطه بعيد المنيا القومي، والذي يوافق 18 مارس من كل عام، وفي هذا العام 2023 حمل شهر مارس حدثا متفردا، سيظل ذكرى خالدة على مر السنوات لدى أبناء المحافظة، حيث شرفت المحافظة هذا العام في الثاني من مارس بزيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حملت الزيارة الخير للمصريين جميعا، من خلال الإعلان عن توجيهات الرئيس للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تضمنت زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وتعكس تلك القرارات حرص رئيس الجمهورية على حماية المصريين من التداعيات الراهنة وانتصارا للمواطن البسيط.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ووجه نائب محافظ المنيا الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية والقائمين على تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكافة القطاعات الأخرى بجميع المراكز المستهدفة، بصفة عامة، وبقرية المعصرة بمركز ملوي بصفة خاصة، للخروج بالشكل اللائق خلال الزيارة الرئاسية التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحافظة المنيا في 2 مارس الجاري، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات القومية وافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المعصرة باعتبارها القرية النموذجية لمشروعات حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية.

وناقش نائب المحافظ عددا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج الاحتفال بعيد المنيا القومي، والذي يأتي في ظل أجواء من البهجة والسعادة والفخر والتي حملها شهر مارس، تزامنا مع الزيارة الرئاسية التاريخية للمحافظة، حيث ظهرت المحافظة في أبهى صورها لتعود مرة أخرى عروس الصعيد.

وقدم نائب المحافظ، التهنئة لأهالي المحافظة بحلول الذكرى الـ104 لعيد المنيا القومي، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال.