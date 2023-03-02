مخاطر ارتفاع ضغط الدم.. استشاري باطنة: قد يؤدي للوفاة

يمثل ارتفاع ضغط الدم غير المراقب خطرا على الصحة، ويزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة أبرزها مشاكل القلب والمخ، فضلا عن أن هذه المشاكل قد تؤدي إلى الوفاة.

خلل الهرمونات يمكن أن يسبب الإصابة بضغط الدم

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور رضا نبيل السناري، استشاري أمراض الباطنة، أن الإصابة بمرض ضغط الدم، منتشر بين الناس، وذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أمراض الكلى والقلب، فضلا عن الأمراض التي تسبب خلل في الهرمونات، مثل خلل الغدتي الكظرية والدرقية.

«السبب الرئيس لضغط الدم هو سبب غير معلوم بجانب الأسباب الثانوية من أمراض الكلى والقلب» حسب ما رواه الدكتور رضا خلال حديثه مع «الوطن»، موضحًا أن هناك عوامل أخرى تعد عوامل مساعدة للإصابة بضغط الدم.

عوامل تساعد على ارتفاع ضغط الدم

السمنة المفرطة التي تنتج عن عدم انتظام الأكل، تعد من أهم العوامل التي تعمل على ارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن قلة ممارسة الرياضة، كما أن الإصابة بمرض السكري يساعد أيضا على ارتفاع الضغط لفترات طويلة، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل خطيرة بالجسد.

وتابع استشاري أمراض الباطنة، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتلقى العلاج اللازم لخفضه، مشيرا إلى أن ارتفاع الضغط يتسبب في حدوث جلطات في القلب أو المخ، أو حدوث نزيف في المخ، ما يؤدي إلى الوفاة.

نصائح لتجنب ارتفاع ضغط الدم

وأضاف الدكتور رضا السناري، أنه لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، للحد من ارتفاع ضغط الدم، تجنبا لحدوث أي من المشاكل الصحية الخطيرة، منها أدوية تعمل على تشغيل عضلات القلب وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، فضلا عن ممارسة الرياضة بشكل دائم، وتقليل تناول السكريات والدهون، وذلك للتحكم في حدوث الأمراض الثانوية.