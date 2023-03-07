انطلاق برنامج سينما الطفل في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انطلق برنامج سينما الطفل، اليوم، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة بالتوازي مع فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري، وحرص على حضور عروض اليوم ما يقرب من 70 طالبا وطالبة من قرى مركز ومدينة كوم أمبو.

وأعرب الدكتور أشرف مهدي أستاذ الرسوم المتحركة عن سعادته بتفاعل الأطفال مع عروض الأفلام وشرح طريقة عمل هذه الأفلام قائلًا: «الأطفال كانوا متفاعلين جدا مع الأفلام، فدائما نعتمد على فكرة التجاوب والمناقشة مع الأطفال في أثناء عرض الأفلام حيث لا يقتصر البرنامج على العروض فقط، لكن يصحبها مناقشات توضح لهم كيفية انتقاء الأفلام التي يمكن أن يشاهدوها فيما بعد، حتى لا يصبحوا عرضة لمشاهدة أعمال سلبية عبر التكنولوجيا المتطورة في الموبايلات واليوتيوب وغيرها».

أشرف مهدي يتحدث عن سينما الطفل

وأضاف الدكتور أشرف، أنّ الأطفال يشاهدون أفلام متلاحقة دون وعي وهو ما يؤثر سلبا على ذاكرة ووعي وأفكار الطفل ونحاول أن نعلمهم كيف ينتقوا الأفلام واستيعابها فعندما يفهم الأطفال ما يشاهدوه تعظم عندهم فكرة الاختيار.

واستكمل الحديث قائلًا: «الهدف الثاني أن الأفلام كانت متنوعة ولها مردود مختلف ولذا نطرح عليهم مجموعة من الأسئلة التي لها علاقة بمجريات الفيلم والمناقشة أثبتت أن الأطفال لديهم معلومات في منتهى الوعي واستوعبوا أفلام الأنيميشن ولم يقتصر الأمر علي مجرد الفرجة، وفي نهاية البرنامج نحاول عمل تنشيط بشكل ترفيهي من خلال أسئلة خاصة بالفيلم لها علاقة بالذاكرة والاستيعاب وسرعة البديهة وهي أمور تثير إعجاب الأطفال وتسعدهم وتشعرهم بما حققوه».