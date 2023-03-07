رئيسة جمعية لدعم ذوي الهمم: جملة «ابنك متخلف عقليا» صدمتني وغيرت تفكيري

كشفت المهندسة سيدة الشربيني رئيس جمعية لدعم ذوي الهمم بمحافظة السويس، تفاصيل تحولها للاهتمام بهم، مشيرة إلى أنها منذ 25 عاما أكرمها الله بابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقبل ذلك لم يكن لها أي دور، مجرد زوجة وأم، لافتة إلى أن جملة "ابنك عنده تخلف عقلي" صادمة.

أوضحت خلال لقائها مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن السويس كانت خالية من الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ما عرضني لضغط نفسي ومجهود كبير جدًا، بسبب التحركات والانتقالات بين السويس والقاهرة بصفة مستمرة، للذهاب به للأماكن المتخصصة.

اعتبرت نفسها مكلفة بتحسين وضع ابنها

أشارت إلى أنها لم يكن يشغلها سوى حالة ابنها، وكانت تسعى لأن يكون في أفضل حالة، وتحسين مستواه وتغيير المحنة الرهيبة التي يعيشها لمنحة، معتبرة أنها مكلفة لتحسين وضع ابنها وحالته.

وتابعت «كانت صدمة لما الدكتور قالي ابنك متخلف عقليًا من 25 سنة، ومكنش فيه أماكن مؤهلة لذوي الاحتياجات الخاصة إني اقدر أخدم ابني فيها».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كل القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.