مبادرة «تمكين» تحتفي بالمتحررات من الأمية للعام الثامن على التوالي

يعقد المنتدى العربي السنوي الثامن لمبادرة «تمكين»، التي أطلقتها جمعية المرأة والمجتمع وشركاءها في مارس 2015، في إطار الاحتفال بأعياد المرأة، إذ يشارك بالافتتاح العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التنمية المستدامة التعليم وتمكين المرأة، لطرح الرؤى المستقبلية لتطوير هذه البرامج التنموية، بالتشارك مع كل أصحاب المصلحة، من القطاع الحكومي والمراكز الأكاديمية والخبراء والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص بمركز التعليم المدني بالزمالك، الاثنين المقبل.

مبادرة «تمكين»

يشهد المنتدي هذا العام، إطلاق الحركة المجتمعية للتعليم والتعلم، لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التي ستعمل عليها المبادرة لثمان سنوات مقبلة حتى 2030.

وتكرم الإعلامية والصحفية منى سلمان، شباب الصحفيين المشاركين بجائزة إبداع الشباب بمجالات الصحافة والثقافة والفنون لعام 2023، إذ تشجع الجائزة على إبداع الشباب والتفاعل والتخصص والاهتمام بقضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وتمكين المرأة في مسابقة الأولى من نوعها.

ويرأس لجنة تحكيم جوائز تمكين المتحررات من الأمية لهذا العام، الكابتن أحمد حسن، الذي يكرم ويوزع الجوائز السنوية لتمكين للمتحررات من الأمية، لعدد «27» فائزة مصرية من «27» قرية في «7» محافظات «المنيا وأسيوط والجيزة وسوهاج وبني سويف والوادي الجديد وكفر الشيخ»، من بينهن اثنتان حاصلتان على مؤهلات جامعية وثالثة حاصلة على دراسات عليا و9 حاصلات على مؤهل متوسط وفوق المتوسط و11 سيدة حاصلة على شهادة محو أمية»، بحضور سهام نجم مؤسس جائزة تمكين، وأعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية، بمشاركة كل شركاء جوائز التمكين.

وذهبت الجائزة العربية إلي متحررة من دولة اليمن، تمنح الفائزات الجوائز من شركاء المبادرة بالمجتمع المدني والقطاع الخاص بقيمة جوائز «155.000» جنيه للمنح الدراسية، لاستكمال التعليم الجامعي أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتلقي بعض الفائزات كلمة عن قصص كفاحهن الملهمة، ونضالهن في التحرر من الأمية، فجميعهن مكافحات تمتلء حياتهن بتفاصيل موجعة وملهمة، ويستحققن تسليط الضوء عليهن والاستماع إليهن، وأن يستمع لهن آخريات لاستئناف الطريق ذاته.

ومن الجدير بالذكر، أن مبادرة تمكين حققت نجاحا ملموسا منذ تأسيسها قبل 8 أعوام، إذ كرمت 157 فائزة بمنحهن جوائز مالية تقدر بنحو 700 ألف جنيه، على مدار السنوات السبع السابقة، كما ترأس لجان التحكيم خلال النسخ السابقة للمنتدى عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام من بينهم الفنان خالد النبوي والكابتن عماد متعب والإعلامي محمود سعد، والإعلامية دعاء فاروق والفنانة سميرة عبد العزيز والفنانة نادية رشاد.

محو الأمية وتعليم الكبار

وتمثل المبادرة، إضافة جديدة للمنظمات غير الحكومية المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار، إذ إن مكون الجوائز هو الأول من نوعه على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية لتكون لصالح الفئة صاحبة المصلحة المباشرة، وهي المرأة.