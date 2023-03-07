وكيل «نقل البرلمان»: ربط المدن الجديدة بخطوط المترو يشجع المواطنين على الانتقال لها

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما حققته مصر في إنجازات في قطاع النقل بشكل عام، وفي السكة الحديد ومترو الأنفاق بشكل خاص، يعد طفرة غير مسبوقة تدفع البلاد في طريق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ما تشهده البلاد من مشروعات خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، يساعد في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، وتوفير بيئة جيدة من التكامل الإنتاجي والاقتصادي.

مجلس النواب

أضاف «قرقر» في تصريحات للصحفيين اليوم: «يحسب للرئيس السيسي هذه الطفرة في قطاع النقل بمختلف محاوره»، مثمنا التطوير الذى تشهده محاور الطرق وتحديث وسائل النقل، بما يتماشى مع التغييرات المناخية من خلال الاعتماد على الوقود الأخضر عبر مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية»

ولفت وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية، حتى وصلت حاليا إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، تغطي كل أنحاء الجمهورية، وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، بالإضافة لرفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية، من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية.

وأشار «قرقر»، إلى أن عائد ذلك التطوير ليس على منظومة النقل فقط، بل يعود على باقي القطاعات بالدولة، في اختصار الوقت والمسافة والوقود، والتوسع في مختلف أشكال التنمية في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وغيرها.

لجنة النقل بمجلس النواب

ودعا وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى الإسراع في ربط المدن الجديدة بخطوط المترو والقطار الكهربائى، مؤكدا أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين على الانتقال لتلك المدن الجديدة، وتخفيف الزحام في المناطق المكتظة بالسكان.

وتابع أن هذه الوفرة في وسائل المواصلات الحديثة والمتطورة، يشجع المواطنين على استخدامها بدلا من سياراتهم الخاصة التي تستهلك وقود وتضر بالبيئة.