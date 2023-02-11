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توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون 7 مارس المقبل

كتب:

إلهام زيدان
02:12 م | السبت 11 فبراير 2023
فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق

فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023، يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك في أفرع «التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي».

تصفيات لجان التحكيم في جائزة مؤسسة فاروق حسني

وانتهت جميع لجان التحكيم من الاطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي، والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة .

وتقدم لهذة الدورة 1850 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً من 1056 فناناً ومعمارياً وناقداً فنياً من جميع محافظات مصر، وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه.

وأعلنت المؤسسة يوم الخميس القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.