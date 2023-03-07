منسق «حياة كريمة» في المنيا يوضح لقناة الحياة أهم مشروعات المبادرة بالمحافظة

قال أحمد العمدة، منسق «حياة كريمة» في المنيا، إن المبادرة تعمل بـ5 مراكز بالمحافظة من أصل 9 مراكز، كمرحلة أولى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، أننا نعمل في 192 قرية أم و32 مجمع أو مجلس قروي، و765 قرية تابع، أي نحو 1000 قرية في حياة كريمة في المرحلة الأولى بمحافظة المنيا.

32 مجلس قروي

وتابع: «عملنا في 32 قرية مجلس قروي أم، بهم 32 مجمع خدمات حكومية، بهم شهر عقاري ومركز تكنولوجي و32 مجمع خدمات زراعية، فيه إرشاد زراعي وجمعية زراعية وطب بيطري، والفلاح لا يحتاج للخروج من قريته والتوجه إلى أي مدينة للحصول على أي خدمة».

وأكد: «لدينا 103 مباني مدرسة جديد سواء إنشاء جديد لمدرسة من الأساس أو جناح داخل المدرسة، وقمنا بذلك للقضاء على التكدس داخل الفصول، وهناك 113 وحدة صحية جديدة طبقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل».

شاركت من البداية في التخطيط

واستطرد: «كمواطن منياوي عادي للغاية من قرية بسيطة، شاركت من البداية للتخطيط لحياة كريمة من قبل الإعلان، والرئيس السيسي أعطانا من وقته للمشاركة معنا في الإعداد».

وأوضح: «أنا من محافظة فيها 11% صرف صحي فقط، وكان أقصى أحلامنا أن نصل إلى 25%، ولكن ما أراه تجاوز شكل أحلامنا تماما، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يستخدم لفظ تحديات أي أن كل عقبة هي تحدٍ على الدولة مواجهته وإنهاؤه، والأهالي مبهورين بما يحدث».