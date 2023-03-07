عاجل.. تراجع سعر الذهب 34 جنيها في ثاني خسارة اليوم

تراجعت أسعار الذهب 23 جنيها، في ثاني تراجع للجرام، لتبلغ بذلك خسائر المعدن الأصفر المجمعة، اليوم الثلاثاء، نحو 34 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2080 جنيها من 2103 جنيهات، ظهر اليوم، و2114 جنيه صباحًا، لتبلغ بذلك إجمالي خسائره 34 جنيهًا، فيما هبط سعر الذهب عيار 21 نحو 30 جنيهًا، اليوم؛ ليسجل 1820 جنيهًا، من 1850 جنيهًا صباحاً.

سعر الذهب عيار 18

وبحسب بيان، الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، فإنّ الذهب عيار 18 هبط إلى 1560 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 1217 جنيهًا.

تراجع الجنيه الذهب

وأشارت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة يبلغ نحو 14 ألفا و560 جنيهًا بعدما كان يسجل من 14 ألفا و800 جنيه صباحًا.