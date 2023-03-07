تراجع أسعار الذهب 11 جنيها في محلات الصاغة.. كم سعر عيار 18؟

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، بمحلات الصاغة بقيمة 11 جنيها، حيث سجل سعر الذهب الأكثر نقاءً عيار 24 مستوى 2103 جنيهات من 2114 صباحا، وبيع الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بـ1840 جنيها من 1850 جنيه صباحا، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1577.

الجنيه الذهب يخسر 50 جنيها

هبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) صوب 14750 جنيها من 14800 جنيه صباحا، وسجلت الأوقية بالسعر المحلي 65,399 جنيه، وسجل الكيلو 2,102,857 جنيه، وعالميا هبط السعر صوب 1843 دولارا للأوقية.