اجتماع هام لشعبة الذهب ومصلحة الدمغة الخميس المقبل

دعت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة لاجتماع لجنة إدارة مشروع تنمية الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة للمجوهرات «ورشتي» الخميس المقبل، بمقر مصلحة الدمغة والموازين بالجمالية.

اجتماع هام لـ«شعبة الذهب ومصلحة الدمغة»

وذكرت شعبة الذهب، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سينعقد لمناقشة مشكلات الورش الصغيرة وإيجاد حلول لها والوقوف علي سبل دعم وتطوير تلك الورش، وذلك بحضور اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين وهاني ميلاد جيد رئيس شعبة الذهب.

تفاصيل مشروع «ورشتي»

مشروع «ورشتي» هو مشروع مشترك بين وزارات التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين والتجارة والصناعة، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات لتطوير الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة للذهب والمجوهرات، من خلال تقديم قروض ميسرة وتقديم سبل الدعم الفني والتقني للنهوض بإنتاجية تلك المنشآت.