أبرز مسلسلات رمضان 2023.. تجمع بين الأكشن والكوميديا والرومانسية

تتنوع مسلسلات رمضان 2023، في الموسم المقبل، إذ تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعمالا فنية شيقة إذ مشاهد الأكشن والكوميديا والرومانسية، نرصد أبرزها في السطور التالية.

مسلسلات رمضان 2023 .. تجمع محمد رمضان بمحمد سامي

يأتي على رأس مسلسلات رمضان 2023 المنتظر عرضها مسلسل جعفر العمدة الذي يجمع من جديد الفنان محمد رمضان بالمخرج محمد سامي بعد غياب عامين منذ عرض مسلسل البرنس، العمل الذي يضم أربعة فنانات، وهن زينة وإيمان العاصي ومي كساب ومنة فضالي، بالإضافة للفنانة هالة صدقي.

مسلسلات رمضان 2023.. السقا ضيف الكبير أوي 7

ومن بين مسلسلات رمضان 2023 الكوميدية المنتظرة أيضا مسلسل الكبير أوي 7 الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد، وبمشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف من بينهم أحمد السقا والراقصة رودينا.

ومن مسلسلات رمضان 2023 الذي يتوقع له أحداث ضجة خلال الشهر الكريم مسلسل عملة نادرة الذي يجمع الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان، إذ تقدم فيه نيللي دور الفتاة الصعيدية لأول مرة ويعود جمال سليمان للدور بعد فترة غياب طويلة.