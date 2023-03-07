أحمد داش يكشف تفاصيل مشاركته في «جعفر العمدة»

يستعد النجم الشاب أحمد داش لخوض سباق دراما رمضان 2023 بعمل درامي، هو مسلسل جعفر العمدة والمقرر عرضه على منصة «Watch IT» وقناة «dmc».

وقال أحمد داش، في بيان صحفي: «إنه يقدم في مسلسل «جعفر العمدة» شخصية شعبية تحمل العديد من المفاجآت، بينما يحاول الألغاز والجرائم في مسلسل الصندوق، وأتمنى أن يُعجب الجمهور».

تفاصيل شخصية أحمد داش في «جعفر العمدة»

يقدم أحمد داش شخصية «سيف»، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

من هو أحمد داش

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلم كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورة في فليم المحكمة (2021)، كما قدم مسلسل مين قال موسم رمضان 2022.