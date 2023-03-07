رئيس الوحدة المحلية بـ«المعصرة» لقناة الحياة: «حياة كريمة» حققت أحلام القرية بالدقهلية

قال مؤمن صلاح محمد، رئيس الوحدة المحلية بقرية المعصرة في الدقهلية، إنه لم يكن يحلم أن يرى قرية المعصرة بهذا الجمال، بعد انتهاء أعمال مبادرة «حياة كريمة» بها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، «أنا رئيس الوحدة المحلية منذ شهر أكتوبر 2017، وتوليت الوظيفة قبل المبادرة، وكانت الطرق ترابية ومبانٍ متهالكة، ولم يكن هناك أي تطوير في أي شيء قبل دخول مبادرة حياة كريمة للقرية».

تحقيق الأحلام

وأكد أن المواطنين في غاية السعادة، وتوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل مجهوداته، مشيرا إلى أن الجميع بدأ في توعية المواطنين، بما يجرى إنجازه على الأرض، ولم يطلب منهم سوى أن يحلموا لتحقق المبادرة أحلامهم، «بدأنا في التوعية في المدارس أثناء المبادرة، كنا نوعي الطلاب بالحفاظ على المكان وأهميته والمليارات التي أنفقت على هذه المشروعات من رصف ووحدة صحية ومجمع زراعي ومركز تنمية أسرة، حلمنا وما تحقق كان أحسن من الحلم».

جمع المقترحات

وأشار إلى تشكيل لجان اجتماعية من القرية، لجمع المقترحات من المواطنين وإرسالها للمبادرة لتحقيقها أو بحث إمكانية تنفيذها.