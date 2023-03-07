رئيس النواب الليبي والمبعوث الأمريكي يبحثان سبل إجراء الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

تعليق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق - حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال»، إن صالح أكد خلال اللقاء أن المجلس أوفى بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الـ13 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجرائها.

وشدد صالح، على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.