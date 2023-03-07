أحد أهالي قرية المعصرة بملوي لقناة الحياة: الرئيس لبى احتياجات الصعيد

قال حسين حميدة، أحد أهالي قرية المعصرة بملوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الوحيد الذي جاء الصعيد ولبى احتياجاته.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»: «ربنا يحميه ويحافظ عليه، ويبعد عنه كل شيء ضار، زادنا الشرف بزيارته لينا في ملوي، وهو أول رئيس حكم مصر يزور ملوي، جه وتابع الفقراء والصعيد».

إنجازت حياة كريمة

وأكد على أن مياه الشرب تحسنت بشدة، وكذلك مياه ري الأراضي الزراعية، كما أثنى على البنك الزراعي، واصفا إياه بأنه يؤدي دورا هاما في تنمية الزراعة، ويقدم الدعم الكامل للمزارعين.

تسهيلات زراعية

واستطرد: «أما تطلب قرض من البنك بيخلصه في الحال دون أي عقبات، ومكنش فيه حد يتخيل إنه يحصل التغيير اللي حصل في البلد، وكذلك الأمن والأمان في البلاد، وقبل البناء والإنجازات الخاصة بحياة كريمة مكنش فيه بناء ولا صرف صحي ولا غاز، ومبسوط للغاية».

ووجه «حميدة» الشكر للرئيس السيسي ودعا له: «ربنا يحافظ عليه، وأشكره على ما فعل من إنجازات».