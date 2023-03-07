منسق «حياة كريمة» بملوي لقناة الحياة: لم نستوعب ما ستحدثه المبادرة من تغيير

قال مينا أبو اليمين، منسق مؤسسة حياة كريمة بملوي، إنه عندما أجرت المبادرة لقاءات شعبية بالمواطنين بالقرى بمنطقة ملوي، لمعرفة طلباتهم وأحلامهم، لم يكن أحد منهم يتخيل أن يحدث ما حدث على الأرض اليوم.

أحلام القرية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»: «سألناهم وسمعناهم عن إيه في نفسهم يكون في القرية، مكنش نفسهم في مركز تكنولوجي أو تأمين صحي شامل، وكانت أقصى أحلامهم الصرف الصحي وتحديد الوحدة المحلية، ولم يكن هناك حلم الغاز أو الفايبر نت، وكان لديهم خلفية من العهود السابقة أن التطوير هو بناء مبنى أو تجديد مبنى فقط».

ثاني أكبر مركز تجاري بمصر

وتابع: «نحن كمنسقين حياة كريمة لم نكن مستوعبين ما ستفعله حياة كريمة على الأرض في البداية، ولدينا عددا كبير من المقاولين يعملون بالمشروعات في حياة كريمة، فأنا مسؤول عن مركز ملوي وهو ثاني أكبر مركز تجاري على مستوى الجمهورية بعد المحلة الكبرى، وبه 9 مجالس قروية، فملوي معروفة بالصناعات كالخشب والموبيليا والجبنة والسمن والتصنيع الزراعي، وهي معروفة بالمنسوجات القطنيه شرق ملوي، وهي مدينة صناعية كبيرة، ونحلم بمجمع صناعي كبير غرب ملوي حيث أن بها 49 قرية أم بـ167 تابعا».