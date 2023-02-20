كيف تتفادى مخالفة عدم ربط حزام الأمان عند ارتداء ملابس سوداء؟.. خبير يجيب

أثناء انتشار الرادارات الحديثة بالطرق والمحاور في أنحاء مصر، تفاجأ العديد من المواطنين قائدي السيارات من تسجيل بعض تلك الرادارات، مخالفات عديدة؛ ليكتشفوا أنها بسبب عدم استخدام حزام الأمان، على خلاف الحقيقة والتقاط صورة لسائق السيارة أو الراكب الأمامي لتوثيق المخالفة، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» كيف تتفادى مخالفة عدم ربط حزام الأمان عند ارتداء ملابس سوداء؟

تفادي مخالفة ارتداء الحزام

ويقول اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شؤون الشرطة المتخصصة، في حديث لـ«الوطن»، إنّه على بعض قائدي السيارات في أثناء القيادة يجب وضع «غطاء» لحزام الأمان، والذي عادة ما يكون بلون فاتح أو فسفوري لإثبات ارتداء الحزام ويباع هذا الغطاء في الأسواق بأسعار تتراوح بين 80 و300 جنيه تقريبًا.

وأضاف اللواء مدحت، أنّ قانون المرور الجديد 2023، فرض عقوبة على من لم يربط حزام الأمان خلال قيادة سيارته، بغرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، موضحًا أنه يجوز التصالح على هذه المخالفة.

اهمية استخدام حزام الامان اثناء القيادة

وأوضح اللواء أهمية حزام الأمان لدى السائق وهي الحد من مخاطر الحوادث، والتي تسبب في الغالب إصابات وخيمة تضر بصحة السائق، لذا شدد قانون المرور الجديد على ربط حزام الأمان ووضع عقوبة لمن يخالف هذه التعليمات، حفاظا على حياة المواطنين.