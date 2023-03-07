«البنك الزراعي» لقناة الحياة: أعمال «حياة كريمة» في محافظة المنيا كبيرة للغاية

قال خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي المصري، إن أعمال «حياة كريمة» في المنيا كبيرة للغاية، ومن أكبر المناطق التي تعمل بها في الجمهورية، وهي تستأثر بجزء كبير جدا من نشاطنا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»: «أول مبدأنا الشغل في قرى حياة كريمة بدأنا في الصعيد، خاصة القرى الموجودة في المنيا وأسيوط وقنا، وهذه هي فلسفة المبادرة من خلال العمل في القرى التي تحتاجنا فعلا».

جهود حياة كريمة

وتابع: «حياة كريمة عملت تجميع وانصهار لكل الجهود اللي بتعملها الدولة عشان نوصل للمواطن ونخدمه، عشان نرفع من مستويات الخدمات والتمويل والتمكين الاقتصادي».

وأوضح أن التمكين الاقتصادي يتمثل في: «كل مواطن في مصر عايز يشتغل يقدر يشتغل، الملعب بتاعنا هو الريف المصري بالكامل أي نحو 60 أو 70 مليون مصري، وليس في المجال الزراعي فقط بل في كل المجالات، أي حد عايز يكبر نفسه ويشتغل فعلا هيلاقي أيادي كثيرة تمد إليه».

القرض من البنك الزراعي

وتابع أن البنك الزراعي يسهل الحصول على قروض من خلال «اللي يحب ياخد قرض يقدر يفتح التليفون ببساطة، وتاني يوم هيلاقي القرض في حسابه، وبدأنا بالفعل في هذه الخطوات على أرض الواقع بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات الرقمية، وهناك المنصة الزراعية التي تمكن أي مزارع في مصر من الدخول عليها والتسجيل».