شركات السياحة تكشف أسعار عمرة رمضان 2023.. تبدأ من 45 ألف جنيه

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار عمرة رمضان 2023 ستكون مماثلة أو أقل من أسعار البرامج بذات الشهر من العام الماضي، إذ تتراوح أسعار عمرة المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها نحو شهر ما بين 45 إلى 50 ألف جنيه.

أسعار عمرة رمضان 2023 «معقولة»

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار عمرة رمضان 2023 التي أعلنتها شركات السياحة المصرية تبدو معقولة في ظل ارتفاع أسعار الغرف الفندقية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان من العام الهجري 2023، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي هدا العام بالمقارنة بالعام الماضي.

المنافسة بين شركات السياحة في تقديم أفضل برامج العمرة خلال رمضان

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في أن أسعار عمرة رمضان 2023 مساوية أو أقل من العام الماضي، يعود بنسبة كبيرة إلى المنافسة الشديدة بين شركات السياحة في تقديم أفضل وأجود الخدمات للمعتمرين وبأقل الأسعار، موضحا أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذ العام تبلغ نحو 1923 شركة.

ومن جهته، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار عمرة رمضان 2023 بالنسبة لبرامج الـ5 نجوم التي يبلغ مدتها 10 أيام والتي تنظم خلال الـ10 أيام الأولى من شهر رمضان، تبدأ من 75 ألف جنيه.

وأشار إلى أن سعر برامج العمرة مستوى الـ5 نجوم تنظم خلال الثلث الأخير من شهر الصوم، أو ما تعرف باسم عمرة «ختم القرآن» يصل إلي نحو 200 ألف جنيه.