كشف باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، النائب السابق لمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن أسعار عمرة رمضان 2023 بالنسبة لبرامج المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها شهر ستبدأ من 48 ألف جنيه.

أسعار عمرة رمضان 2023

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة رمضان 2023 تختلف وفقا للبرنامج.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على السفر لآداء العمرة خلال رمضان 2023 جيد حتى الآن، لافتا إلى أن غالبية حجوزات المصريين خلال هذا الشهر اتجهت للبرامج الاقتصادية وذلك لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر لآداء العمرة كل عام.

ومن جهته، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار عمرة رمضان 2023 التي أعلنتها غالبية شركات السياحة تبدأ من 48 إلى 50 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 30 يوما.

أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم

ولفت إلى أن أسعار برامج العمرة مستوى الـ5 نجوم، التي يجري تنظيمها خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان تصل إلى نحو 75 ألف جنيه، أما سعر برنامج الـ 5 نجوم الذي يجري تنظيمه خلال الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر الكريم أو ما يسمى بعمرة «ختم القرآن» يقترب سعره من الـ200 ألف جنيه.