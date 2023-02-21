أسعار تذاكر طيران عمرة رمضان 2023.. تبدأ من 9500 جنيه

أعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر طيران عمرة رمضان 2023، والتي تراوحت ما بين 9500 جنيه إلى 15 ألفا و500 جنيه، وفقا لمواعيد السفر والعودة، موضحة أنها شاملة الضرائب والرسوم المقررة، وقابلة للتغيير وفقا لسعر الصرف ولمتغيرات السوق.

أسعار التذاكر خلال الفترة من 16 مارس وحتى 18 إبريل 2023

وأشارت شركة مصر للطيران خلال منشور الأسعار الذي جرى إرساله إلى شركات السياحة المنظمة للعمرة، إلى أن أسعار تذاكر طيران عمرة رمضان 2023، صالحة لسفر المعتمرين اعتبارا من 16 مارس المقبل وحتى 18 إبريل 2023.

ولفتت إلى أن رحلات الطيران التي يكون موعد السفر بها خلال أي يوم في رمضان، والتي يكون موعد العودة بها في أي يوم من أيام الشهرقبل28 رمضان، فإن سعر الرحلة التي يكون خط السير الخاص بها: (القاهرة جدة في الذهاب - وجدة القاهرة في الإياب) أو (القاهرة جدة في الذهاب - والمدينة القاهرة في الإياب) 9500 جنيه .

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن أسعار تذاكر طيران عمرة رمضان 2023، بالنسبة للرحلات التي تنطلق في أي يوم من أيام رمضان، وتكون العودة يوم 28 من ذات الشهر فإن سعر تذكرة الطيران سيكون 10 آلاف جنيه، وذلك بنفس خط السير السابق.

أما سعر تذكرة الطيران التي يكون موعد السفر بها في أي يوم من شهر رمضان، وتكون العودة يومي أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك فإن سعر التذكرة سيكون 12 ألف جنيه، وذلك لنفس مسار الرحلة السابق في الذهاب والإياب.

وأشارت الشركة إلى أن سعر تذكرة الطيران العمرة التي سيكون موعد السفر في أي يوم من أيام رمضان ويكون العودة يوم 29 رمضان الموافق 20 إبريل المقبل، فإن سعر التذكرة سيكون 15 ألف جنيه للرحلة التي يكون مسارها (القاهرة جدة في الذهاب - وجدة القاهرة في الإياب ) أو (القاهرة جدة في الذهاب- المدينة القاهرة في الإياب).

أعلى سعر لتذكرة الطيران خلال رمضان 15 ألفا و500 جنيه

وأوضحت مصر للطيران أن أعلى سعر لتذكرة الطيران خلال عمرة رمضان 2023 سيكون للرحلات التى يكون موعد انطلاقها في أي يوم من رمضان، على أن يكون موعد العودة 29 رمضان الموافق 20 إبريل المقبل.

ويكون سعر التذكرة بها 15 ألفا و500 جنيه، وذلك للرحلة التي يكون خط سيرها في الذهاب القاهرة المدينة المنورة، وفي الإياب المدينة المنورة القاهرة، لافتة إلى أن أسعار تذاكر رحلات الطيران المنطلقة من القاهرة تماثل المنطلقة من الإسكندرية.