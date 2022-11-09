التصريح بدفن شخص لقي مصرعه دهسا تحت عجلات قطار في قليوب

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، بدائرة مركز قليوب.

لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بمصرع شخص في قليوب

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز.

تفاصيل مصرع شخص بقليوب

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «م ع إ» 27 سنة، عامل، مقيم طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن وطلب تقرير أعمال الصفة التشريحية.