تراجع أسعار زيت النخيل الماليزي لأدنى مستوى في 4 أشهر

انخفضت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى 4240 رينجيت ماليزي للطن، من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 4352 رينجيت في 3 مارس الجاري، حيث استقر سعر العملة الماليزية عند مستويات قوية وتراجعت الزيوت النباتية المنافسة.

عدم اليقين بشأن الطلب

وأثر عدم اليقين بشأن الطلب من الهند، التي تعد أكبر مستورد، على الأسعار، حيث تدرس البلاد زيادة رسوم الاستيراد على زيت النخيل لدعم المنتجين المحليين.

مع ذلك، فقد حد العرض الضيق من تراجع الأسعار، وأظهر مسح البضائع أن صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1-25 فبراير ارتفعت بين 15.3% و25.4% مقارنة بنفس الفترة في يناير.

مخاطر الفيضانات وتعطل الإمدادات

علاوة على ذلك، حذرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية من خطورة هطول أمطار مستمرة في المناطق الغربية، مما يزيد من مخاطر الفيضانات ويثير مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

ولدعم الأسعار بشكل أكبر، دعمت التزامات السوق المحلية في إندونيسيا، أكبر منتج عالمي، الطلب الإضافي للمصدرين الماليزيين.

توقعات الأسعار المستقبلية

من المتوقع أن يجرى تداول زيت النخيل عند 4172.70 رينجت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وفقا لمنصة تريدينج إيكونوميكس، وأن يجرى التداول عند 3677.88 في غضون 12 شهرًا.

تاريخيا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت في مارس 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تزايد المخاوف من نقص الإمدادات ورفعت تكاليف الشحن والتأمين لكل أنواع السلع الأساسية.

تشكل إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويصل حجم العقد الآجل 25 طن متري ويجرى تداوله في بورصة ماليزيا.