ارتفاع أسعار زيت النخيل الماليزي بسبب توقعات زيادة الطلب عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 4100 رينجيت ماليزي للطن في ديسمبر، إذ دفعت علامات الطلب القوي على الصادرات المستثمرين إلى الاندفاع لعقد صفقات جديدة.

ارتفاع صادرات زيت النخيل الماليزي

وأظهرت بيانات شركات مسح البضائع أن صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1: 25 ديسمبر ارتفعت بنسبة 2.6% عن الشهر السابق لتصل إلى مليون و224 ألفا و122 طنا.

وعلاوة على ذلك، خففت الصين، أكبر مشترٍ للزيوت، قيودها المتعلقة بفيروس كورونا بشكل أكبر، ما زاد الآمال في التعافي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مع تقديم توقعات متفائلة للطلب.

في غضون ذلك، واصل المستثمرون التفكير في تحرك الاتحاد الأوروبي لمنع الشركات من بيع السلع المرتبطة بإزالة الغابات.

إجمالي تراجعات أسعار زيت النخيل خلال 2022

وانخفض زيت النخيل الآن بأكثر من 10% خلال تقلبات عام 2022 التي شهدت ارتفاع مؤشر أسعار الزيت الماليزي إلى مستوى قياسي بلغ 7300 رينجيت ماليزي في مارس وسط شح الإمدادات بسبب روسيا.

توقعات الأسعار في 12 شهرا

وأشارت توقعات منصة تريدينج إيكونوميكس إلى إمكانية تداول زيت النخيل عند 3664.54 رينجيت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3209.92 في غضون 12 شهرًا.

وتظهر البيانات التاريخية أن أسعار زيت النخيل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7268 رينجيت في مارس من عام 2022، مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة تكاليف الشحن، والتأمين، وتزايد الطلب نتيجة مخاوف نقص الإمدادات.

وتشكل كل من إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا.