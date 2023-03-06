أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: آرثر ميلر اعترف بأنه أخطأ في الزواج من مارلين مونرو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الزيجة التي جمعت بين الأديب الأمريكي العالمي آرثر ميلر والفنانة الشهيرة في هوليود مارلين مونرو، هناك أحاديث كثيرة حولها، لكن مسرحية بعد السقوط للكاتب آرثر ميلر شهدت انتقادا بسبب هذه الزيجة، واعترف بأنه أخطأ فيها.

ترجمة المسرحية

وأضاف المسلماني خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «وجه انتقادات لزوجته السابقة مونرو، وهذه المسرحية ترجمها إلى اللغة العربية الكاتب الكبير أنيس منصور، لكن وراء قصة مونرو وميلر الكثير من السياسة والثقافة».

وتابع المسلماني: «هناك قصة حب نشأت بين الطرفين واستمرت 10 سنوات تقريبا، بواقع 5 سنوات خطوبة و5 زواج، ولكن هناك بعض الآراء السياسية تقول إن آرثر ميلر تزوج من مارلين مونرو لأنه كان متهما بالانتماء إلى حركات شيوعية وكان سيحاكم في أكثر من مناسبة وكان عرضة لدخول السجن، وتم التحقيق معه لكن جهاز المباحث الفيدرالي الأمريكي كان مصرا على تقديره بأن ميلر ينتمي إلى الشيوعية وبالتالي كان يجب أن يعاقب، وزواجه من مونرو جاء للتغطية على انضمامه إلى القوى الشيوعية».

صلات بالرئيس الأمريكي والشيوعية

وواصل: «بعد فترة أصبحت مونرو على صلة بالرئيس الأمريكي جون كينيدي وبأخيه السيناتور روبرت كينيدي، وهناك تقدير لبعض الكتاب أنه ربما تكون مونرو قد تكون جرى اغتيالها نتيجة صلتها بالقوى الشيوعية والتيارات الماركسية عبر آرثر ميلر وصلتها بالكونجرس والبيت الأبيض ولذلك أصبحت خطيرة، وذلك طبقا لبعض الآراء، ولكن آراء أخرى تصف الآراء السابقة بانها مبالغات وليست صحيحة».